POL-SO: Wohnungseinbruch

Werl (ots) - Am Dienstag (28.01.2025) zwischen 08:30 Uhr bis 19:20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der "Budberger Straße" ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen sie hierzu die Terassentür auf und gelangten so in den Innenraum. Angaben über mögliche Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Werl entgegen. Tel.: 02922/9100-0 Rückfragenvermerk für ...

mehr