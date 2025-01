POL-WHV: Verkehrsunfall in der Bremer Straße

Wilhelmshaven (ots) - Am 28. Januar 2025 um 12:23 Uhr wurde auf in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven eine Geldbörse gefunden. Der 66-jährige ehrliche Finder aus Bad Zwischenahn übergab die Geldbörse der Polizei. Die 60-jährige Verliererin aus Bielefeld konnte mittels einer in der Geldbörse notierten Rufnummer telefonisch in Kenntnis gesetzt werden. Die Geldbörse samt Inhalt, einschließlich Bargeld und ...

mehr