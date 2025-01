POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande

Sande (ots) - Am 23.01.2025 wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung an die Oberschule in Sande gerufen. Gegen 13:10 Uhr soll es hier zu Streitigkeiten zwischen insgesamt sechs Mädchen gekommen sein, in deren Folge Beleidigungen ausgesprochen und Körperverletzungen verübt worden sein. Die Mädchen sind im Alter zwischen 13 und 15 Jahren und teilweise polizeilich bereits im Vorfeld in Erscheinung ...

