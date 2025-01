Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Psychisch kranke Person wird untergebracht

Zetel (ots)

In den vergangenen Monaten fühlten sich die Bürgerinnen und Bürger in Zetel und Umgebung durch eine psychisch kranke Person bedroht und belästigt, sodass wir mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger reagiert haben, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken.

Nach dem Bekanntwerden der Fälle in den letzten Wochen haben wir bereits vor der Pressemitteilung der Gemeinde Zetel die polizeiliche Präsenz an den bekannten Örtlichkeiten erhöht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Kontext besonders sensibilisiert. In enger Absprache und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Friesland war es unser gemeinsames Ziel, dem psychisch kranken Menschen zu helfen, indem wir eine dauerhafte Unterbringung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten anstrebten.

Nachdem es am gestrigen Nachmittag erneut zu einem Einsatz in der Gemeinde Zetel gekommen ist, konnte die Polizei gemeinsam mit dem Landkreis Friesland eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik anregen und durch einen richterlichen Beschluss erfolgreich umsetzen.

"Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Menschen in der Region sehr ernst und handeln situationsangemessen", sagt Polizeidirektor Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell