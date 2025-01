Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung an der Oberschule Sande

Sande (ots)

Am 23.01.2025 wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung an die Oberschule in Sande gerufen. Gegen 13:10 Uhr soll es hier zu Streitigkeiten zwischen insgesamt sechs Mädchen gekommen sein, in deren Folge Beleidigungen ausgesprochen und Körperverletzungen verübt worden sein. Die Mädchen sind im Alter zwischen 13 und 15 Jahren und teilweise polizeilich bereits im Vorfeld in Erscheinung getreten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war eine Vielzahl von Schülern, Lehrern und Eltern bereits vor Ort. Zudem wurde ein Mädchen in einem Rettungswagen behandelt.

Im Rahmen der unmittelbar durchgeführten Befragungen stellte sich heraus, dass die Mädchen sich, am 23.01.2025 gegen 13:10 Uhr gegenseitig beschuldigten beleidigt, geschlagen und getreten zu haben.

In der Folge erlitten zwei beteiligte Mädchen nach eigenen Angaben leichte Verletzungen.

Diesbezüglich wurden wechselseitige Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bereits im November 2023 soll es innerhalb der Mädchengruppe zu einer Verbreitung eines Gewaltvideos in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gekommen sein. Ein terroristischer Bezug ließ sich nach Prüfung durch den Staatsschutz nicht begründen; gleichwohl zeigt das Video eine gewaltverherrlichende Tat. Die Ermittlungen hierzu dauern ebenfalls an.

Im Bereich der Oberschule Sande kam es seit Januar 2024 zu zwölf Körperverletzungsdelikten, die teilweise wechselseitig und von denselben Personen angezeigt wurden.

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht mit vielen Schulen im Landkreis und dem Landkreis Friesland im Rahmen von Netzwerktreffen in regelmäßigem Austausch.

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse eine gesonderte zeitnahe Fallkonferenz angesetzt worden. Mehrere Präventionsveranstaltungen seitens der Polizei konnten in der Oberschule Sande mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters durchgeführt werden.

