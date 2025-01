POL-WAF: Ahlen. Abend endet im Gewahrsam

Warendorf (ots) - Am Freitag (03.01.2025) um 10.20 Uhr kam es in Warendorf an der Einmündung Am Salzgraben / Splieterstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 26-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Splieterstraße in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte die Straße Am Salzgraben an der dortigen ...

mehr