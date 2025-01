Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.01.2025) um 10.20 Uhr kam es in Warendorf an der Einmündung Am Salzgraben / Splieterstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 26-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Splieterstraße in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte die Straße Am Salzgraben an der dortigen Verkehrsinsel zu überqueren. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Salzgraben in Richtung Splieterstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Warendorfer stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum beteiligten Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

