Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge stellt alkoholisierten Fahrer, der nach Unfall flüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.01.2025) um 12.00 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Geißlerstraße in die Hauptstraße in Beckum, über eine Verkehrsinsel fuhr. Hierbei wurden Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, wurde aber vom Zeugen verfolgt und hielt schließlich an. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, das der Fahrer (ein 57-jähriger Beckumer) unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten die Führerschein des Beckumers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Schaden von circa 5.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell