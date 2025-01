POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Samstag (04.01.2025) zwischen Mitternacht und 17.00 Uhr wurde an der Nordstraße in Ahlen ein geparkter VW Golf angefahren und an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

