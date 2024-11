Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurde am Montag (18. November) ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt und durch die Polizei vorläufig festgenommen. Gegen 19:05 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts an der Rathausallee einen Kunden, der sich verdächtig verhielt. Der 27 Jahre alte Mann entnahm einem Regal Spirituosenflaschen, um sie anschließend im Geschäft an anderer Stelle wieder abzustellen. Als die Zeugin die Flaschen dann gar nicht mehr sehen konnte und der Verdächtige in Richtung Ausgang ging, sprach sie ihn an und bat ihn, mit in ein Büro zu kommen. Damit war der 27-Jährige offenbar nicht einverstanden: Er versuchte zum Ausgang zu gelangen und stieß dafür die Frau beiseite. Mit Hilfe von zwei weiteren Zeugen gelang es, den mutmaßlichen Ladendieb festzuhalten und an der Flucht zu hindern. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten verhielt sich der Tatverdächtige nach Angaben der Zeugen weiter aggressiv. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten neben mehreren Flaschen mit Alkoholika und drei Getränkedosen auch eine Eisenstange und ein Klappmesser. Während das Diebesgut im Wert eines mittleren, zweistelligen Eurobetrages im Markt gelassen wurde, stellten die Beamten Eisenstange und Messer sicher. Der Mann wurde auf die nächste Polizeiwache gebracht. Nach seiner Vernehmung und dem Abschluss aller weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell