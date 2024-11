Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl und Verfolgungsfahrt - Drei Männer in Untersuchungshaft

Hennef (ots)

Am Freitag (15. November) wurden drei Männer nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Hennef und anschließender Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen.

Gegen 10:30 Uhr hielt sich eine 64-jährige Frau aus Hennef in der Filiale an der "Obere Siegstraße" auf. Während des Einkaufs bemerkte sie eine männliche Person, die sich unmittelbar hinter ihr befand, mit seinen Händen gestikulierte und etwas auf einer ihr nicht verständlichen Sprache sagte. Da ihr das Verhalten des Mannes merkwürdig vorkam, sah sie in ihre Handtasche. Sie musste feststellen, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war.

Sie vermutete, dass der unbekannte Mann etwas mit dem Verschwinden ihrer Geldbörse zu tun hatte und wandte sich an einen Geschäftsmitarbeiter.

Dieser hielt daraufhin Ausschau nach dem Verdächtigen. Er sah den Mann, wie er gerade dabei war, den Kassenbereich mit zwei weiteren unbekannten Männern zügig zu verlassen. Der Mitarbeiter sprach den Unbekannten auf den vermeintlichen Diebstahl an. Mit dem Verdacht konfrontiert, flüchteten die Drei aus dem Geschäft und stiegen in einen schwarzen Pkw, der bereits vor dem Ausgang wartete.

Ein Zeuge, der sich auf dem Parkplatz aufhielt und auf das Geschehen aufmerksam wurde, folgte dem flüchtigen Kia Sportage mit französischem Kennzeichen. Die Fahrt führte zur Autobahn 560 in Richtung der Autobahn 59. Dort verlor er die Täter aus den Augen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Kia auf der Autobahn 59 in Richtung Königswinter in Höhe des Dreiecks Bonn-Nordost festgestellt werden. Die Beamten gaben Anhaltezeichen und fuhren zusammen mit dem Täterfahrzeug an der Anschlußstelle Bonn-Vilich von der Autobahn ab. Dabei sahen die Beamten, dass ein Gegenstand aus dem Kia auf die angrenzende Grünfläche geworfen wurde.

Danach setzte der Fahrer des Täterfahrzeugs umgehend zum Überholen an und bog auf die Bundesstraße 56 in Richtung Sankt Augustin ab. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz mehrerer Ampeln, die Rotlicht zeigten, setzten die Flüchtigen ihre Fahrt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden andere Verkehrsteilnehmer dabei nicht gefährdet.

Schließlich bogen die Tatverdächtigen in die Straße "Am Herrengarten" in Richtung der Bahnhaltestelle "Vilich-Müldorf" ab. Vor dem Bahnübergang stoppten sie das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß über den Hangelarer Weg.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten drei der vier flüchtigen Männer im Alter von 25, 48 und 58 Jahren widerstandslos festgenommen werden. Nach dem unbekannten Fahrzeugführer wird weiterhin gefahndet. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Es stellte sich heraus, dass gegen den 25-jährigen Haupttäter drei Untersuchungshaftbefehle wegen Eigentumsdelikten vorlagen. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die drei aus Kuba stammenden Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Das Täterfahrzeug wurde sichergestellt.

Bei dem Gegenstand, der zwischenzeitlich aus dem Täterfahrzeug geworfen worden war, handelt es sich um die Geldbörse der Geschädigten, die sichergestellt werden konnte. Einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag hatten die Diebe aus dem Portemonnaie gestohlen.

Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls und verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell