Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Wohnungsdurchsuchung in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Dienstag (17.12.2024), gegen 12:00 Uhr, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 38-Jährigen in der Saarlandstraße wegen des Verdachts des versuchten Erwerbs von Betäubungsmitteln.

In der Wohnung fanden die Polizeikräfte erhebliche Mengen Betäubungsmittel. Neben mehr als einem Kilogramm Amphetamin, mehr als sechs Litern Amphetaminbase, mehr als 140 Gramm Kokain, über 2 Kilogramm Marihuana, Haschisch und Ecstasy-Tabletten wurden auch mehr als 38.000 Euro Bargeld und mehrere Messer, ein Schlagring, Pfeffersprays und zwei Gaspistolen sichergestellt.

Der 38-Jährige, der zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht vor Ort war, kehrte wenig später zu seiner Wohnung zurück und wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am Mittwoch (18.12.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten, bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen. Der 38-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

