POL-PPRP: Alkoholisierter 32-Jähriger mit 1,69 Promille belästigt Passanten

Maxdorf (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (17.12.2024), zwischen 15 und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sohlstraße in Maxdorf ein und entwendeten circa 1.000 Euro Bargeld. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

mehr