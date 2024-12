Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angerempelt und Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Eine 64-Jährige wurde am Dienstag (17.12.2024, 13:30 Uhr) von zwei unbekannten Frauen in einem Einkaufszentrum Im Zollhof angerempelt. Anschließend stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel mit 90 Euro Bargeld fehlte. Eine Täterin war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte dunkle gelockte Haare und trug einen hellbraunen Mantel. Die andere Frau war circa 30 Jahre alt und trug eine dunkle Jacke und einen roten Schal. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Täterinnen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell