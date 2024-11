POL-PDTR: Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Birkenfeld (ots) - In der Zeit von Montag, 04.11.2024 und Mittwoch, 13.11.2024 wurden an einem PKW der Marke VW, welcher in der Straße "Brechkaul" in Birkenfeld abgestellt war, das vordere und auch hintere Kennzeichen entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld Wasserschiederstraße 33 55765 ...

