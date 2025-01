Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.01.2025) zwischen 11.20 und 11.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Oelder Tor in Oelde-Stromberg zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Ein auf dem Parkplatz abgestellter VW Multivan wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell