Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 2. Juli 2024, einen 39-Jährigen in Ückendorf wegen Hausfriedensbruchs und einer Straftat nach dem Waffengesetz vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte waren um 17.05 Uhr an der Straße In der Esch auf den Mann aufmerksam geworden, der in einem Hauseingang herumlungerte. Nachdem er an der Haustür geschellt hatte und ein Anwohner diese geöffnet hatte, drängte der 39-Jährige den Anwohner beiseite und verschaffte sich so Zugang zu dem Gebäude. Daraufhin griffen die Beamten ein und kontrollierten den 39-Jährigen. Hierbei fanden sie Werkzeuge, schwarze Handschuhe, ein Einhandmesser sowie eine scharfe Schusswaffe mit Munition. Der Mann aus Albanien, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, konnte keine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wurde daher vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell