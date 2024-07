Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter und viele Schaulustige nach Streit in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Viele Einsatzkräfte der Polizei waren am Montagnachmittag, 1. Juli 2024, auf der Hauptstraße in der Gelsenkirchener Altstadt im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr wählten Zeugen den Notruf, weil nach einem Streit eine Person verletzt auf dem Boden lag. Die Beamten trafen auf einen 36 Jahre alten Mann, wohnhaft in Castrop-Rauxel, der augenscheinlich durch einen Messerstich schwer verletzt worden war. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach ersten Ermittlungen nicht. Ein Zeuge gab vor Ort an, dass zwei Tatverdächtige in ein Haus unmittelbar am Tatort geflüchtet seien. Dort konnten sie von Beamten angetroffen und festgenommen werden. Bei einer Vernehmung erhärtete sich der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen einen der beiden. Ein von dem 28 Jahre alten Mann freiwillig durchgeführter Betäubungsmittelvortest war positiv, so dass ein Richter eine Blutprobe anordnete, die dann von einem Arzt entnommen wurde. Rund um die Einsatzstelle versammelten sich zahlreiche Schaulustige, einige von ihnen störten den Einsatz und mussten zurückgedrängt werden. Zwei Personen, 46 und 52 Jahre alt, hielten sich nicht an die wiederholt ausgesprochenen Anweisungen der Einsatzkräfte und mussten zur Durchsetzung eines zuvor erteilten Platzverweises in Gewahrsam genommen werden, der ältere von beiden unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt. Die Ermittlungen, auch zur Ursache des Streits, dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

