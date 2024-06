Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Silberner Kleinwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der am Mittwoch, 26.6.2024, 13.15 Uhr die Alte Ahlener Straße in Beckum befuhr. Der Unbekannte überholte einen in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen Pedelecfahrer. Dabei hielt der Autofahrer keinen ausreichenden Seitenabstand ein und streifte mit dem rechten Außenspiegel den Ahlener. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung der Anschrift Werse 25, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. An dem silbernen Kleinwagen, möglicherweise eines japanischen Herstellers, dürfte der rechte Seitenspiegel beschädigt sein. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer des silbernen Kleinwagens nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

