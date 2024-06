POL-WAF: Drensteinfurt. Zeuge verhinderte Fahrraddiebstahl

Polizei Warendorf

Am Dienstag, 25.6.2024 beobachtete ein aufmerksamer Bürger gegen 17.00 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Drensteinfurter Bahnhof. Dem 52-Jährigen fielen zwei Männer auf, die sich im Bereich der verschlossenen Fahrradabstellanlage aufhielten. Als jemand die Anlage verließ, gelangte das Duo dort hinein und stahl ein blaues Fahrrad der Marke Cube. Der Drensteinfurter sprach die Tatverdächtigen an, die daraufhin flüchteten. Weil der Zeuge hartnäckig blieb und ihnen folgte, ließen die Männer das Fahrrad zurück und stiegen in den einfahrenden Zug Richtung Hamm. Der 52-Jährige nahm das gestohlene Fahrrad an sich und warf es zurück über den Zaun der Fahrradabstellanlage. Der geschädigte Fahrradbesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Person 1 ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur, ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle halblange Haare sowie einen Bart. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Person 2 ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß, hat ebenfalls eine schlanke Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann hat dunkle schulterlange lockige Haare, trug ein weißes Basecap, ein blaues T-Shirt sowie eine kurze dunkle Hose und hatte eine dunkle Umhängetasche mit der Aufschrift "Burberry" dabei.

Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

