Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle von Gartenmöbeln in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2024 bis zum 18. Januar 2025 wurden vom Grundstück in der Lange Straße in Bockhorn insgesamt sechs Gartenstühle, vier Hocker und ein Gartentisch mit Glasplatte entwendet. Die Möbel sind in einem grauen Korbgeflecht ausgeführt und die Stühle können bündig unter den Tisch geschoben werden.

Aufgrund der Größe der Möbel muss der Abtransport mit einem geeigneten Fahrzeug, wie einem Transporter oder PKW mit Anhänger, erfolgt sein.

Hinweise auf den oder die Täter bzw. zum Verbleib der Gartenmöbel werden von der Polizeistation Bockhorn unter der Rufnummer 04453-978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell