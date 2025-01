Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Jever (ots)

Am 25. Januar 2025 gegen 17:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Bullhamm, 26441 Jever, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der unbekannte Fahrer eines weißen VW Passat beabsichtigte auszuparken und stieß dabei mit seinem hinteren Stoßfänger gegen den vorderen Stoßfänger eines ordnungsgemäß geparkten PKW.

Der Unfall wurde von zwei Zeugen beobachtet, die das Geschehen dem Geschädigten mitteilten. Die Personalien der Zeugen sind jedoch unbekannt.

Die genannten Zeugen sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell