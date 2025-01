POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Aufbruch eines Transporters - Werkzeugdiebstahl Im Zeitraum vom 24.01., 17:00 Uhr, bis 25.01.2025, 21:00 Uhr, zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines Transporters in der Börsenstraße und entwendeten hochwertige Werkzeuge in Koffern. Der Gesamtschaden wird auf 3500EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Tätern unter 04421/9420. Fahrradfahrer mit mutmaßlichem Diebesgut Am ...

mehr