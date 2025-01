POL-WHV: Betrachtungszeitraum 24.01.2025 bis 26.01.2025

Wilhelmshaven (ots) - Einbruchversuch in ein Wochenendhaus auf dem Freizeitgelände Seedeich in Sande Am Nachmittag des 24.01.2025 wird der Polizei in Jever ein Einbruch in ein Wochenendhaus im Bereich des Freizeitgeländes Seedeich in Sande gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass sich im Zeitraum von ca. 01:30 Uhr bis ca. 02:20 Uhr zwei männliche Personen ...

mehr