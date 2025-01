POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für den Zeitraum 24.01. - 26.01.2025

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für den Zeitraum 24.01. - 26.01.2025

Transporter ohne Pflichtversicherung

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 12:00 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen der Streife in der Ebertstraße in Wilhelmshaven einen Transporter mit einem 33-jährigen Fahrer. Die Kontrolle ergab, dass die Pflichtversicherung für den Transporter seit drei Monaten nicht mehr besteht. Es folgte die Entstempelung der Kennzeichen, die Sicherstellung der Zulassungsbescheinigung und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Fahrzeugnutzer erwartet eine Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Fahrten unter Betäubungmitteleinfluss

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 09:15 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen der Streife in der Friedenstraße in Wilhelmshaven einen Pkw mit einem 35-jährigen Fahrer. Ein Urinvortest des Fahrers ergab eine Beeinflussung durch Opiate. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme durch einen Arzt an und untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein beträchtliches Bußgeld incl. Eines Fahrverbotes.

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 15:15 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen der Streife in der Ebertstraße in Wilhelmshaven einen Pkw mit einem 22-jährigen Fahrer. Ein Urinvortest des Fahrers ergab eine Beeinflussung durch Kokain. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme durch einen Arzt an und untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, folgte der Einbehalt einer richterlich angeordneten Sicherheitsleistung in Höhe von 600EUR.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw an der Einmündung Friesendamm/Zum Ölhafen wurden am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr sechs Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 81-Jähriger Wilhelmshavener wollte von der Straße Zum Ölhafen nach links auf den Friesendamm in Richtung Süden abbiegen. Hierbei übersah der den vorfahrtberechtigten Pkw einer 22-Jährigen Wilhelmshavenerin, die den Friesendamm in nördliche Richtung befuhr. Die 22-Jährige fuhr nahezu ungebremst in die linke Seite des Abbiegenden. Der 81-Jährige und seine 77-Jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 22-Jährige und ihre drei Mitfahrer im Alter von 31, 33 und 38 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur Befreiung des 81-Jährigen aus seinem Pkw musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen. Bei der 22-Jährigen Fahrerin ergab ein Urinvortest den Verdacht auf THC-Einfluss, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Zum Zweck der Unfallaufnahme war der Friesendamm für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Beide Pkw trugen Totalschäden davon. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000EUR geschätzt. (Fotos anbei)

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw - Kraftstoffdiebstähle

In der Nacht vom 24./25.01. beschädigten Unbekannte mehrere Pkw in der Ernst-Barlach-Straße auf einem Parkplatz einer Autowerkstatt. Bei insgesamt acht Pkw bohrten der/die Täter Löcher in die Tanks der abgestellten Fahrzeuge und entwendeten Kraftstoff in unbekannter Menge aus den Tanks. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04421/9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

