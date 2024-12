Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in der Schorndorfer Straße - ZEUGENAUFRUF

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der Schorndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei dringend Zeugen sucht. Zur Unfallzeit befuhr ein 25-jähriger Radfahrer den linken der beiden, in ortsauswärtiger Richtung führenden, Fahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 33, kurz nach der Einmündung zur Fasanenstraße, hielt der Radfahrer auf der linken Fahrspur an, um nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Von hinten näherte sich ein Pkw Opel Corsa mit LB-Kennzeichen, dessen Fahrzeugführer den Radfahrer offensichtlich übersah und nahezu ungebremst auf diesen auffuhr. Der Radfahrer, der glücklicherweise einen Fahrradhelm trug, wurde bei dem zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.200 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und vor allem Hinweise zur Fahrweise und den Insassen des Opel Corsa machen können, sich unter Tel.: 0711/6869-0 oder unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell