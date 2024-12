Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1144 Gemarkung Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (05.12.) gegen 16.45 Uhr ereignete sich auf der Westtangente zwischen Remseck-Aldingen und Pattonville ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr die L1144 von Remseck kommend in Fahrtrichtung Kornwestheim. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Pkw Dacia einer 64-Jährigen. Durch den starken Aufprall wurde der Dacia nach rechts abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Die Fahrerin im Dacia wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Führerin des BMW wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde allerdings ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ein dritter Pkw fuhr in der Folge über das Trümmerfeld, ob hierbei ein Sachschaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Die L1144 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis 20.00 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell