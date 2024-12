Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 38-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Mittwochabend (04.12.2024) aus bislang unbekannter Ursache einen 38 Jahre alten Autofahrer angegriffen haben. Die Unbekannten stellten sich gegen 21.30 Uhr in der Goethestraße rechts und links am Smart ForFour des 38-Jährigen auf, als dieser im Bereich eines Sportvereins parkte. Plötzlich schlugen die beiden Täter auf den Smart ein. Hierbei gingen die Scheiben der Fahrertür und der Beifahrertür zu Bruch. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen, bevor es ihm möglich war, aus dem Smart zu flüchten. Es kam hierauf auf zu einem Gerangel zwischen den beiden Unbekannten und ihrem Opfer, bevor die Täter plötzlich die Flucht ergriffen. Sie stiegen letztlich in einen braunen Mercedes mit vermutlich Böblinger Kennzeichen (BB-) und fuhren in Richtung eines Hotels in der Stuttgarter Straße. Der 38-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am PKW dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Attacke beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mercedes geben können, sich zu melden.

