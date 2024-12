Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter sprach auf dem Parkplatz "Am Käppele" in der Lange Straße in Böblingen am Dienstag (03.12.2024) gegen 10.10 Uhr einen 81-Jährigen an. Er verwickelte den Senior in ein Gespräch und bat um Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten. Während der 81-Jährige in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, hielt der Unbekannte immer wieder ein Blatt Papier über die Geldbörse. Nachdem er das Wechselgeld erkalteten hatte, ging er davon und dem Senior fiel auf, dass mehrere Hundert Euro Bargeld aus seinem Geldbeutel fehlten. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben.

Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

