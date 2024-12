Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten am Mittwoch (04.12.2024) gegen 23:45 Uhr einen in der Beilsteiner Straße in Oberstenfeld aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter aus dem Automaten Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe, ehe sie zu Fuß in Richtung Kleisstraße flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 16 bis 20 Jahre alte Männer gehandelt haben. Beide werden als etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden soll eine dunkle Tüte mit sich geführt haben. Der an dem Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Großbottwar in Verbindung zu setzen.

