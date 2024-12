Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw forderte am Dienstag (03.12.2024) gegen 08:20 Uhr in Böblingen drei Verletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden. Ein 43-jähriger BMW-Lenker befuhr die Kreisstraße 1073 aus Dagersheim kommend in Fahrtrichtung Böblingen. An der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße / Dornierstraße kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Taxi eines 68-Jährigen, das in Fahrtrichtung Dagersheim an der Roten Ampel stand, um nach links in die Dornierstraße abzubiegen. Die beiden Autofahrer sowie ein 33-jähriger Fahrgast in dem Taxi wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

