Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr

Pleidelsheim: Verkehrsunfälle nach gesundheitlichen Problemen

Ludwigsburg (ots)

Gleich in zwei Verkehrsunfälle war ein 58-jähriger Ford-Fahrer am Dienstagmorgen (03.12.2024) verwickelt, denen offenbar gesundheitliche Probleme zu Grunde lagen. Zeugen beobachteten, wie der 58-Jährige gegen 06:05 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße 1125 in Pleidelsheim unterwegs war und an der dortigen Autobahnanschlussstelle gegen einen Ampelmast prallte. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung wurde aufgrund des offenkundig schlechten Gesundheitszustandes des 58-Jährigen der Rettungsdienst angefordert, der den Mann schließlich in ein Krankenhaus brachte. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer bereits kurz zuvor in einen Unfall in Murr verwickelt war. Dort war er auf der Landesstraße 1125 in Richtung Pleidelsheim unterwegs, geriet mit seinem Ford über die Mittellinie und streifte den Mercedes Actros eines entgegenkommenden 36-jährigen Lkw-Fahrers. Dabei entstand an dem Lkw ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der 58-Jährige setzte seine Fahrt mit seinem ebenfalls erheblich beschädigten Pkw fort, bis er schließlich in Pleidelsheim gegen den Ampelmast fuhr.

