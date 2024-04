FW-DT: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Detmold - Berichtsjahr 2023

Feuerwehr Detmold

Detmold (ots)

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Detmold - Berichtsjahr 2023

Am vergangenen Freitag hielt die Feuerwehr Detmold ihre Jahreshauptversammlung für das Berichtsjahr 2023 im Detmolder Sommertheater ab.

Nach der Eröffnung durch den Spielmannszug und die Begrüßung durch Joachim Wolf, Leiter der Feuerwehr, richteten sich zahlreiche Gäste mit ihren Grußworten an die Kameradinnen und Kameraden.

Bürgermeister Frank Hilker betonte, dass der mehr als 50 Seiten starke Jahresbericht deutlich mache, wie viel Arbeit im Jahr 2023 durch das Haupt- und das Ehrenamt geleistet wurde. Er hob den unermüdlichen Einsatz vieler Helferinnen und Helfer im Zusammenhang mit dem Unwetter vom 22. Mai 2034 hervor und sprach seinen Dank im Namen aller Detmolderinnen und Detmolder aus.

Sascha Medina, stellvertretender Kreisbrandmeister, dankte für das haupt- und ehrenamtliche Engagement und hob die Wichtigkeit der Jugendfeuerwehr als die "Retter von morgen" hervor.

Jens Solomon, stellvertretender Leiter der Polizeiwache Detmold: "Wir können uns immer auf die Feuerwehr und den Rettungsdienst verlassen." Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei funktioniere hervorragend. Solomon betonte zudem, dass in jeder Uniform ein Mensch stecke - Dies gerate in der heutigen Zeit in der Bevölkerung immer öfter in Vergessenheit.

Im Anschluss an die Grußworte wurden zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vorgenommen, bevor es bei Chili con Carne und einem kühlen Getränk zu einem gemütlichen Beisammensein kam.

