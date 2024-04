Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall auf der B239 Höhe Jerxer Straße.

Detmold (ots)

Gegen 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen gerufen. Am Unfall waren insgesamt drei PKW beteiligt. Zwei Personen verletzten sich bei dem Unfall so, dass Sie ins Klinikum transportiert werden mussten. Insgesamt waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Der Löschzug Mitte sicherte während des Einsatzes den Grundschutz im Stadtgebiet. Ein weiterer Einsatz, verursacht durch einen Blitzeinschlag, beschäftigte uns etwa 2km weiter. In der Nähe des Son Vidas schlug ein Blitz in einen Baum ein dieser musste danach gefällt und abgelöscht werden musste. Um 19:00 Uhr waren beide Einsätze beendet. Der Nordring war stundenlang zwischen Lagescher und Lemgoer Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Einsatzstelle.

