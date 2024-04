Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ölspur in Heiligenkirchen erfordert Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Eine Ölspur hat am heutigen Tag in Heiligenkirchen für einen Einsatz der Feuerwehr Detmold gesorgt. Kräfte des hauptamtlichen Personals sowie der Löschzüge Süd und Mitte waren vor Ort. Die betroffenen Bereiche entlang des Kirchweges wurden mit Hilfe von Bindemittel abgestreut. Bitte fahrt in den betroffenen Bereichen vorsichtig.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell