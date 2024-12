POL-LB: Sindelfingen: Schwerpunktkontrollen zur Reduzierung von Fahrradunfällen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (03.12.2024) zwischen 19:00 Uhr und 22:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Reichertshalde im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck. Die Unbekannten schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ein und gelangten so mutmaßlich in das Wohnungsinnere. ...

