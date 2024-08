Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines großen Ermittlungsverfahrens

Bückeburg (ots)

(Thi) Im Zuge eines größeren Ermittlungsverfahrens wegen illegalem Pay-TV Streaming fanden heute Vormittag (13.08.2024) mehrere Durchsuchungsmaßnahmen an verschiedenen Örtlichkeiten in drei Bundesländern statt.

Die Ermittlungen werden in der Polizeiinspektion Nienburg geführt. In diesem Zuge regte das Amtsgericht Verden die Durchsuchung von insgesamt 7 Objekten in Niedersachsen, Thüringen und Bayern an. Darunter befand sich auch das Haus eines 62-jährigen Beschuldigten in Bückeburg.

Die Durchsuchungen sind bereits beendet. In allen Objekten wurde mögliches Beweismaterial in Form von Smartphones und anderen Datenträgern beschlagnahmt.

In Bückeburg musste die technische Einheit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen beim Transport einer größeren Serveranlage unterstützen.

Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell