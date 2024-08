POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bückeburg (ots) - (ma) Am Bückeburger Bahnhof ist am Montag zwischen 13.45 Uhr und 19.45 Uhr ein verschlossenes und gesichertes E-Bike aus dem Fahrradständer entwendet worden. Der geschädigte Bückeburger zeigte den Diebstahl seines E-Bikes der Marke Cube, Anschaffungswert 2800 Euro, umgehend bei der Polizei Bückeburg an. Das Fahrrad hatte der Geschädigte mit einem Tracker ausgestattet und konnte das gestohlene ...

