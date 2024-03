Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Einbrecher unterwegs

Wolfach (ots)

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstag 10 Uhr brachen bislang unbekannte Einbrecher in ein Vereinsheim in der Schiltacher Straße ein. Hierbei wurden mehrere Türen und ein Fenster aufgebrochen und dadurch ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursacht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge an Bargeld. Die Ermittler des Polizeipostens Wolfach erbitten Hinweise unter der Rufnummer:07834 8357-0.

/ag

