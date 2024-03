Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Streit

Hügelsheim (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern am Dienstagmittag in der Albertastraße zieht nun strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden Verkehrsteilnehmer kurz vor 16 Uhr aufgrund einer unklaren Verkehrssituation in Streit geraten sein. Ein 41-Jähriger soll hierbei konkret bedroht worden sein. Ob es hierbei auch zu Körperverletzungen zwischen den beiden Männern kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell