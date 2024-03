POL-OG: Offenburg, A5 - 50.000 Euro Sachschaden nach Kollision

Kehl (ots) - Nach einem Pkw-Aufbruch am Montagabend in der Nähe des Grillplatzes im Bereich "Im Wörth", hatte eine Frau einen Schaden von über 1.000 Euro zu beklagen. Die Autofahrerin stellte ihren Pkw während einer Laufrunde zwischen 17:55 Uhr und 18:30 Uhr an der Örtlichkeit ab, als ein Unbekannter die Heckscheibe einschlug und einen Rucksack samt persönlicher Gegenstände daraus entwendete. In diesem Zusammenhang ...

mehr