Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Bankmitarbeiterin vereitelt fiesen Betrugsversuch

Ludwigsburg (ots)

Eine 72 Jahre alte Frau wurde am Dienstag (03.12.2024), gegen 12.00 Uhr während sie den Wochenmarkt in Herrenberg besuchte von einer 22-Jährigen angesprochen. Die jungen Frau verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und machte ihr glaubhaft, dringend Bargeld zu benötigten, da sie mit der Wohnungsmiete im Rückstand sei. Nach einiger Zeit willigte die 72-Jährige ein, Geld bei ihrer Bankfiliale in der Hindenburgstraße abzuheben. Einer 59 Jahre alten Bankmitarbeiterin erschienen die Gesamtumstände komisch, sodass sie der Geschädigten von einer Bargeldabhebung abriet und die Polizei verständigte. Kurz darauf konnte die vor der Bank wartende 22-Jährige Dank der aufmerksamen Bankmitarbeiterin vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

