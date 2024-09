Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall am 28.08.2024 in Saarwellingen, Wallerfanger Straße

Saarwellingen (ots)

Am 28.08.2024 kam es gegen 14:15 h in Saarwellingen in der Wallerfanger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr ein Pkw die Wallerfanger Straße in Richtung Jasminstraße. Vermutlich noch in der Wallerfanger Straße oder der Ruckertstraße stieß dieser Pkw beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher hierbei nicht unerheblich an der Fahrerseite beschädigt wurde. Es soll sich beim beschädigten Fahrzeug um einen Pkw von heller Farbe gehandelt haben. Der Unfallverursacher meldete den Unfall später bei der Polizei, ohne jedoch genaue Angaben zum beschädigten Pkw machen zu können. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Da der Geschädigte bisher nicht ermittelt werden konnte, wird er gebeten sich mit der Polizei in Lebach unter der Telefonnummer 06881-5050 in Verbindung zu setzen.

