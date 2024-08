Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Einbruchdiebstahl in Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Poststraße in 66822 Lebach eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter war offensichtlich der Meinung, dass sich niemand in dem Haus aufhält. Der Einbruch wurde jedoch von einem zur Tatzeit anwesenden Bewohner bemerkt. Als dieser schließlich auf sich aufmerksam machte, ergriff der Täter unmittelbar die Flucht, ohne etwas zu entwenden.

Die Polizei Lebach war schnell vor Ort, durch die eingesetzten Polizisten wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen tätigen konnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

