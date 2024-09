Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saarwellingen (ots)

Am Morgen des 28.08.2024 kollidierte eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Dillingen mit einem silberfarbenen Pkw, welcher in der Wallerfanger Straße in Saarwellingen geparkt war. Nachdem die 27-Jährige den Geschädigten vor Ort nicht feststellen konnte, hinterließ sie einen Zettel an dessen Pkw. Das Kennzeichen des Fahrzeuges notierte sie jedoch nicht. Da sich im Tagesverlauf niemand bei ihr meldete, gab sie den Sachverhalt bei der Polizei zu Protokoll. Das beschriebene, silberfarbene Fahrzeug konnte bei einer anschließenden Überprüfung der Wallerfanger Straße nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Lebach sucht den Geschädigten des silberfarbenen Pkw, welcher am Morgen des 28.08.2024 in der Wallerfanger Straße in Saarwellingen geparkt war. Dieser müsste im Bereich der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Auch Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei Lebach, Tel.: 06881/5050, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell