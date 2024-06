Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradcodierung Polizei Bückeburg

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg bietet am Mittwoch, 26.06.2024, in der Zeit von 13.30 bis 18.00 Uhr, eine Fahrradcodierung auf dem Hof des Polizeikommissariats Bückeburg in der Ulmenallee 9 an.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell