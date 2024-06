POL-NI: 11-jähriges Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht nach flüchtigem Unfallverursacher

Bückeburg (ots) - (ma) Aus einem unverschlossenen Gartenschuppen in der Straße "An der Gasanstalt" in Bückeburg ist ein darin ungesichert abgestellter E-Scooter der Marke Segway, Modell Ninebot MMax G30D II, gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen ausgestattete Fahrzeug am vergangenen Samstag im Schuppen eingestellt und bemerkte den Diebstahl am Dienstag. Der Zeitwert des E-Scooters wird auf ca. 500 Euro geschätzt. ...

