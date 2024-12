Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Audi durchbricht Brückengeländer

Ludwigsburg (ots)

Etwa fünf Meter in die Tiefe stürzte ein Audi, nachdem er am Mittwoch (04.12.2024) ein Brückengeländer der Bundesstraße 27 in Besigheim durchbrochen hatte.

Ein 35 Jahre alter Audi-Lenker fuhr gegen 13.00 Uhr die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen entlang, als er aus noch ungeklärter Ursache nach einem Tunnel nach rechts lenkte. Der Audi durchbrach kurz vor der Einmündung zur Riedstraße das Brückengeländer, stürzte hinab und kam schließlich unter der Brücke im Bereich eines Fußweges auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Neben dem 35-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt eine 33 Jahre alte Frau sowie ein acht Jahre alter Junge in dem Pkw. Alle drei Insassen wurden mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 30.000 Euro belaufen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit (15.45 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell