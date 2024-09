POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Radfahrer schlägt Frauen (15.09.2024)

Radolfzell (ots) - Am Samstagabend ist vor einem Gebäude in der Regiment-Piemont-Straße eine "Zu verschenken"-Kiste in Brand geraten. Gegen 23 Uhr teilte ein Anwohner eine vor dem Gebäude Nummer 7 stehende, brennende "Zu verschenken"-Kiste aus Kunststoff mit, in und neben der sich diverse Gegenstände befanden. ...

