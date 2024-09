Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Trickdiebstahl - Unbekannter entwendet Geldbeutel (14.09.2024)

Stockach (ots)

Eine Frau ist am Samstag in der Goethestraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Die 77-Jährige parkte im Bereich einer Eisdiele und begab sich anschließend zum Parkscheinautomat um dort ein Ticket zu lösen. Währenddessen sprach sie ein unbekannter Mann an und fragte, ob sie ihm Kleingeld für den Automaten wechseln könne. Die hilfsbereite Seniorin holte daraufhin einen Geldbeutel mit Kleingeld aus ihrer Handtasche um dem Mann das Geld zu wechseln. Der Unbekannte nahm anschließend die Münzen, löste jedoch kein Parkticket, sondern fuhr umgehend mit einem weißen BMW davon. Erst im Anschluss bemerkte die 77-Jährige, dass ihr ebenfalls in der Handtasche befindliche größere Geldbeutel mit Bargeld und Dokumenten fehlte. Vermutlich nutzte der unbekannte Mann einen unaufmerksamen Moment während des Wechselvorgangs und entwendet der Frau unbemerkt den Geldbeutel.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, dunkelhaarig.

Sachdienliche Hinweise auf den Trickdieb nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Immer wieder werden Personen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell